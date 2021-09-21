Автомобилистам подарят день бесплатного проезда в городских электричках Красноярска

Завтра, 22 сентября, во Всемирный день отказа от автомобиля (World Carfree Day), автомобилисты получат в подарок бесплатный проезд в электропоездах внутригородских маршрутов Красноярска.

Для этого при посадке им нужно будет предоставить водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

Специальная акция Красноярской железной дороги и компании «Краспригород» проводится с целью пропаганды отказа от личного автомобиля в пользу экологически чистого общественного транспорта – электропоезда.

Этой акцией железнодорожники призывают красноярцев внести личный вклад в оздоровление городской экологии. Отметим, что Красноярск по количеству автомобилей занимает лидирующие позиции в стране. По статистике, машина есть у каждого второго жителя.

Городская электричка – альтернативный, удобный и комфортный вид общественного транспорта. Сегодня в схему движения входят 25 остановочных пунктов на территории Красноярска и 5 – на направлении до Дивногорска.

В черте Красноярска маршруты охватывают шесть из семи районов города. Ежедневно по краевому центру курсирует от 18 до 20 электропоездов.

Проект реализуется в рамках трехстороннего соглашения между Красноярской железной дорогой, правительством Красноярского края и администрацией города Красноярска.

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22 сентября – Всемирный день без автомобиля – завершает Европейскую неделю мобильности, которая традиционно проходит с 16 по 22 сентября.

Мероприятие призывает обратить внимание жителей мегаполисов на проблемы передвижения, символизирует озабоченность экологией городов и проблемами городской инфраструктуры.

Фото: КрасЖД