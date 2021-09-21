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В Железногорске мужчина украл у приятеля металлолом на сумму более 150 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
13:54 21 Сентября 2021
общество, происшествия, кража
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62-летний директор частного предприятия обратился в полицию. Он сообщил, что из его цеха украдена большая партия металлических изделий.

Сотрудники полиции установили, что к краже может быть причастен 56-летний знакомый потерпевшего.

Потерпевший рассказал, что около года назад предложил своему знакомому поучаствовать в развитии бизнеса. Тот согласился, в течение нескольких месяцев получал заработную плату. Но работодателя не устроили отношение приятеля к своим обязанностям и степень его участия в бизнесе. В итоге, трудовые отношения были разорваны. Ключи от цеха с металлоломом уволенный мужчина оставил себе.

Подозреваемого задержали и доставили в полицию, он признал свою вину. За три месяца он несколько раз приезжал на автомобиле с прицепом к бывшему месту работы и вывозил металлолом, который сдавал. Сумма причинённого ущерба — около 160 тысяч рублей. Часть похищенного металла полицейские изъяли в одном из пунктов приёма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: 24.мвд.рф

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