Обитателей «Роева ручья» готовят к холодам

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» начали готовится к зиме. Часть обитателей скроется в норах до весны. Сурки оказались быстрее всех – они зарылись в норки еще в первой половине сентября. Обезьяны и сурикаты уже переселились в теплые вольеры. Следующие на очереди – барсуки, еноты и енотовидные собаки.

Медведей перед спячкой откармливают мёдом, яблоками и кашей по особому рецепту: четыре вида крупы плюс сгущёнка, орехи, изюм, творог и перепелиные яйца. Чтобы успешно пережить холода их весь должен увеличиться на 30-40%. С наступлением холодов кормить косолапых гурманов перестанут, иначе они не уснут.

Те, кто совсем не боится морозов, продолжат встречать гостей парка. Уже сейчас очень похорошели лисы, их шубка с наступлением холодов густеет, становится длиннее, а теплый подшерсток защитит зверя от холода даже в самый морозный день. Верблюды, олени, зубры, овцебыки и козероги тоже обзавелись зимней одеждой – теплым густым мехом, теперь им любой мороз нипочем. Прихорошились и зайцы, серую шубку они скоро сменят на новую белую», – рассказывают сотрудники парка.

Фото: Роев Ручей