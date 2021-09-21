Нижнеингашская районная больница перешла на систему электронных рецептов с 1 сентября. На сегодняшний день услугой воспользовались 60 пациентов больницы, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

К системе электронных рецептов подключены: Поймотинский, Стретенский, Тиличетский, Павловский и Максаковский ФАПы. Это позволяет фельдшерам выписывать электронные рецепты и больничные листы, осуществлять розничную торговлю маркированных лекарств в системе ФармПросто.

Напомним, в регионе создана Единая информационная система льготного лекарственного обеспечения по проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения». К единой базе данных подключены все медицинские и аптечные организации, участвующие в льготном лекарственном обеспечении. Оформление льготного рецепта и отпуск по нему препарата осуществляется в онлайн режиме. Ежедневно в системе оформляется порядка 20 тысяч льготных рецептов. Специалисты министерства здравоохранения получают заявки от медучреждений, планируют закупки на Красноярский край, ведут мониторинг потребности в препаратах льготного отпуска.

В этом году стартовал новый этап проекта — оформление льготного рецепта в виде электронного документа, который подписан электронной подписью доктора. Теперь медикам не нужно распечатывать рецепт, а пациенту предъявлять его в аптеке (при себе нужно будет иметь только паспорт).

Фото: kraszdrav.ru