Приложение «Транспорт Красноярска» нужно переустановить до 1 октября

Напомним, в январе разработчиками была запущена новая версия мобильного сервиса. Пока работали обе, но с 1 октября старое приложение работать перестанет. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярска.

В новой версии упростили процесс авторизации, теперь можно привязать несколько банковских карт или выбрать предпочтительный способ оплаты: Google Pay или Apple Pay, добавилась и функция «Родительский контроль», благодаря которой можно видеть передвижения другого пользователя. В истории поездок можно увидеть время, дату, номер маршрута, госномер автобуса и компанию-перевозчика. Также в новом приложении пассажиры получают ответы на свои вопросы прямо в приложении.

фото: vk.com/krasnoyarskrf