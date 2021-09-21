Красноярский аэропорт запустил прямые рейсы на Ямал, в Бурятию и Югру

«КрасАвиа» запускает прямые рейсы из Красноярска в Бурятию, Югру и на Ямал, сообщают в министерстве транспорта региона.

Самолёты отправятся в Нижнеангарск, Сургут и Нижневартовск, а также Новый Уренгой. Первые вылеты запланированы на этой неделе. Выполнять их будут ATR-72 либо ATR-42.

Цена билетов разнится: от двух тысяч рублей по молодёжному тарифу (до 22 лет), до семи тысяч по основному.

Новые направления «КрасАвиа» открывает, благодаря участию в программе федерального субсидирования региональных авиаперевозок.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости