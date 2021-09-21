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КрасЖД начала формировать тяжеловесные угольные составы весом 7100 тонн на станции Черногорские копи в Хакасии

Главная Общество
Красноярск
12:21 21 Сентября 2021
красноярск, ржд
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На крупнейшей углепогрузочной станции Черногорские Копи в Хакасии впервые началось формирование тяжеловесных грузовых поездов весом 7100 тонн. В ходе тестовых испытаний с Черногорских Копей отправлено уже более 20 составов с экспортным углем в направлении портов Дальнего Востока.

Ранее максимальный вес составов, формируемых на станциях южного хода КрасЖД Междуреченск – Тайшет в Хакасии, составлял 6300 тонн.

Увеличение массы и длины грузовых поездов – одна из важнейших технологических мер, предпринимаемых ОАО «РЖД» для повышения пропускных и провозных способностей Восточного полигона в условиях растущего спроса на перевозки, а также ограничений, возникающих при проведении работ по модернизации инфраструктуры участка Междуреченск – Тайшет.

Чтобы создать условия для формирования тяжеловесных поездов КрасЖД была пересмотрена технология работы станций Черногорские Копи и Ташеба, разработан специальный график для проследования таких составов.

Успешное внедрение новой технологии стало возможным благодаря тесному взаимодействию Красноярской железной дороги с ООО «СУЭК-Хакасия» и компанией «Промтранс», осуществляющей промышленные железнодорожные перевозки на подъездных путях станции Черногорские Копи.

Перевозка осуществляется мощными 4-секционными локомотивами «Ермак», для вождения которых локомотивные бригады прошли специальное обучение.

Отметим, что в настоящее время КрасЖД ведет работу по запуску технологии формирования поездов весом 7100 тонн для организации перевозок угля в порты Дальнего Востока со станции Камышта.

Фото: КрасЖД

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