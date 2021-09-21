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В Свердловском районе на ликвидацию свалок потратят ещё 800 тысяч рублей

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Красноярск
12:07 21 Сентября 2021
общество, красноярск, экология, мусор
Фотография © admkrsk.ru
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Администрация Свердловского района заключила уже третий в этом году муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Торги выиграла компания ООО «МСК Юго-Запад». В задачи подрядчика входит сбор, погрузка, вывоз отходов, зачистка земельного участка, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Общий объём вывезенного мусора по контракту — 1 183 м².

С начала года с территории района ликвидировали несколько крупных свалок по ул. Матросова, 30/5, пер. Афонтовский, 7, ул. Базайская в районе спа-отеля «Такмак», ул. Свердловская, 126, ул. Электриков, 118.

— В Свердловском районе на ликвидацию несанкционированных свалок в этом году направлено около 4,5 млн рублей. Всего с района вывезут свыше 6,5 тыс кубометров мусора, — сказал Алексей Дягилев, руководитель администрации Свердловского района.

Стоит напомнить жителям, что за организацию несанкционированной свалки предусмотрены штрафы: физическим лицам от 1 до 4 тыс руб., в случае повторного нарушения — до 5 тыс руб.; должностным лицам — от 10 до 20 тыс руб.; юридическим лицам — от 30 до 200 тыс руб.

Сообщать о фактах нарушения правил утилизации отходов можно по тел.: 261-42-15.

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