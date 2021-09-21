22 сентября
Красноярск
погода +5 °C
73.21
 
€ 85.86
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

25 сентября в Красноярске пройдут бесплатные экскурсии и мастер-классы ко Дню туризма

Главная Общество
Красноярск
11:54 21 Сентября 2021
общество, красноярск, туризм
версия для печати Ico_print

С 12 до 17 часов в сквере им. Сурикова (ул. Ленина, 118А) ждёт пинбол, пошаговый квест, экскурсии, выставки, мастер-классы, почтовая зона, детская зона, конкурсы и DJ.

Также будут проходить бесплатные экскурсии: по историческому центру города, Сухобузимскому краеведческому музею, Гремячей Гриве, национальному парку «Красноярские столбы», в Архиерейский дом, в Красноярскую краевую филармонию, Органный зал, Свято-Успенский мужской монастырь.

Для экскурсий необходима предварительная регистрация.

Фото: vk.com/zapovednikstolby

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Железногорске выплатят компенсацию дольщикам недостроенного дома

В Железногорске выплатят компенсацию дольщикам недостроенного дома

21 Сентября 2021 г.
Из 194 квартир, достроены только 111
Новости Красноярска: Министерство образования края и Русское географическое общество будут сотрудничать

Министерство образования края и Русское географическое общество будут сотрудничать

21 Сентября 2021 г.
Школьники и студенты смогут теперь больше узнать о научных открытиях, путешествиях
Новости Красноярска: В Ачинском районе потерявшихся грибников нашли при помощи ЛЭП

В Ачинском районе потерявшихся грибников нашли при помощи ЛЭП

21 Сентября 2021 г.
У каждой такой опоры есть свой номер
Новости Красноярска: 21 житель Красноярского края умер от коронавируса

21 житель Красноярского края умер от коронавируса

21 Сентября 2021 г.
Всего вылечили 99 637 человек в регионе
Новости Красноярска: В Енисейский район приехал мобильный «Кванториум»

В Енисейский район приехал мобильный «Кванториум»

21 Сентября 2021 г.
Ребята обучаются программированию, конструированию, промышленному дизайну и т.д.

В красноярской Новой Покровке сносят местную достопримечательность

21 Сентября 2021 г.
По словам очевидца, кран стоял там 9 лет
Новости компаний
21/09
Как Юником24 помогает выбрать надежную МФО
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

17 Сентября 2021 г.
Конфликт произошёл 15 сентября
Новости Красноярска: В Ленинском районе после реконструкции запустили один из самых старинных фонтанов Красноярска

В Ленинском районе после реконструкции запустили один из самых старинных фонтанов Красноярска

16 Сентября 2021 г.
На реконструкцию потратили 600 тыс рублей
Новости Красноярска: Шесть жителей Красноярского края выиграли по 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Шесть жителей Красноярского края выиграли по 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

17 Сентября 2021 г.
Следующий розыгрыш пройдёт в середине октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru