25 сентября в Красноярске пройдут бесплатные экскурсии и мастер-классы ко Дню туризма

С 12 до 17 часов в сквере им. Сурикова (ул. Ленина, 118А) ждёт пинбол, пошаговый квест, экскурсии, выставки, мастер-классы, почтовая зона, детская зона, конкурсы и DJ.

Также будут проходить бесплатные экскурсии: по историческому центру города, Сухобузимскому краеведческому музею, Гремячей Гриве, национальному парку «Красноярские столбы», в Архиерейский дом, в Красноярскую краевую филармонию, Органный зал, Свято-Успенский мужской монастырь.

Для экскурсий необходима предварительная регистрация.

Фото: vk.com/zapovednikstolby