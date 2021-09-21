В Красноярске мужчина попал в больницу с тропической малярией

В Красноярском крае зафиксировали третий случай тропической малярии. В этот раз болезнь нашли у мужчины, вернувшегося из Южной Америки. На тропический континент он попал из-за командировки в Республику Гайана. Это уже третий случай в крае.

Тропическая малярия – это самая тяжёлая форма малярии. За 3-4 дня до развития клинических симптомов отмечается головная боль, утомляемость, тошнота, снижение аппетита. Ухудшение самочувствия наступает в период от 8 до 16 дней после заражения. Начальные проявления – озноб, чувство жара, сильная головная боль.

Роспотребнадзор рекомендует начинать приём противомалярийного препарата за неделю до выезда и во время присутствия в тропических странах, а также в течение одного месяца после возвращения. Более подробную консультацию о дозировках и схемах приема противомалярийных препаратов можно получить в поликлиниках по месту жительства.: