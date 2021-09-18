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Подготовлен эскиз набережной Канска

Главная Общество
Красноярск
13:21 18 Сентября 2021
город, река, проект, отзыв, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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В Канске подготовили первый эскиз будущей набережной. В нем указано функциональное зонирование.

Эскиз опубликован на сайте мэрии. Он предложен горожанам для обсуждения.

«Главная фишка: буквы нашего города – К.А.Н.С.К, составляющие пять основных локаций территории», - говорится в сообщении городских властей.

Согласно эскизу, на набережной будет размещаться несколько локаций. Указаны зоны отдыха, арт-объекты, понтонный фонтан и целый ряд других объектов. Мэрия будет принимать отзывы горожан до 20 сентября.

Канск расположен на обоих берегах реки Кан. Эскиз касается правого берега.

Как писали Sibnovosti.ru, в сентябре прошлого года министерство строительства и ЖКХ России подвело итоги очередного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В число 160 победителей вошел проект «Канск купеческий», который предполагает благоустройство площади им. Коростелева.

Фото: сайт мэрии Канска

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