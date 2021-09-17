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Речной фонтан на Енисее в Красноярске отработает последний раз

Главная Общество
Красноярск
21:24 17 Сентября 2021
общество, красноярск, погода, коммунальное хозяйство
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Речной фонтан острова Посадный «уходит в отпуск». Ближайшие пятницу и субботу, а это 17 и 18 сентября, он будет работать последний раз в этом году.

В последние два дня работы радовать горожан «речное чудо» краевой столицы будет с 19.00 до 23.00. Как пишут gornovosti.ru, со следующего понедельника его законсервируют на всю зиму. В КрасКоме пообещали включить фонтан уже к 9 мая 2022 года.

Благодаря теплым выходным красноярцы могут вдоволь насладиться видом струящихся фонтанов с Центральной набережной и сделать классные фотографии с видео. А с наступлением сумерек у фонтана и Коммунального моста одновременно заработает подсветка. Речной фонтан, кстати, работает на Енисее с 2018 года.

Фото: Gornovosti.ru («Городские новости»)

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