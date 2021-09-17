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В Академгородке открылось дополнительное здание детской музыкальной школы №11

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Красноярск
16:43 17 Сентября 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
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Детская музыкальная школа №11 – самая маленькая в Красноярске и единственная на территории активно развивающихся микрорайонов Студенческий городок, Академгородок, и посёлка Удачный. В этой школе обучаются 310 детей по 11 направлениям (флейта, кларнет, саксофон, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, фортепиано, скрипка, хоровое пение. Учреждение не могло увеличить набор детей, расширить перечень специальностей, начать работу по усовершенствованию учебного процесса. Это было невозможным из-за отсутствия нужной площади.

Благодаря инициативе родителей ребят и при поддержке Красноярского городского Совета депутатов для музыкальной школы взяли в аренду дополнительное помещение общей (568,9 кв.м). В дополнительном здании, которое располагается в 100 метрах от основной музыкальной школы, за счёт средств бюджета города проведён ремонт, установлены системы безопасности, закуплены современное оборудование, а также удобная мебель. В рамках реализации национального проекта «Культура» при поддержке края приобретены новые музыкальные инструменты.

Теперь восемь новых учебных классов позволили открыть общеразвивающее отделение изобразительного искусства, фольклорное отделение, расширенный блок программ раннего эстетического развития.

У нас всегда существует дефицит площадей для дополнительного образования. С просьбами обращались многие родители учащихся, поэтому было принято решение взять в аренду площадь и общими усилиями привести её в хорошее, современное состояние. Мы практически в два раза расширили площадь музыкальной школы № 11. Здесь теперь смогут заниматься ещё 200 ребятишек, — отметил Сергей Ерёмин.

Очень хорошо, что у школы появилось дополнительное здание. Теперь детям не придётся заниматься в стесненных условиях, репетировать в коридорах. Для детей закупили новые музыкальные инструменты, новую мебель. Здесь новое всё! Это очень радует. Пять моих детей занимаются здесь и шестого тоже планирую отдать в эту школу, — поделилась Ирина Олехнович, мама пятерых учеников ДМШ №11.

Мне нравится ходить в музыкальную школу, участвовать в концертах. Занимаюсь на аккордеоне уже шесть лет. Сначала я хотела учиться играть на органе, но мама сказала – сначала нужно научиться на фортепиано. Я пришла в школу и увидела аккордеон. Он оказался как маленький орган, только с кнопочками, — рассказала Полина Князькина, ученица ДМШ №11.

Фото: сайт мэрии Красноярска

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