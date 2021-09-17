В Минусинске заработал пост наблюдения за качеством атмосферного воздуха

В Минусинске в районе дома 59 на ул. Обороны установили автоматизированный пост наблюдения (АПН) за качеством атмосферного воздуха, который определяет 15 загрязняющих веществ (оксид, диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, сероводород, ароматические углеводороды), сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Новый АПН стал 14-м в краевой сети мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

— Минусинск расположен в котловине, большое количество частных домовладений отапливается углём, поэтому город находится в зоне повышенного внимания. Экологическая обстановка в Минусинске стоит на особом контроле у губернатора. Мы усиливаем мониторинг состояния атмосферного воздуха по поручению главы региона и теперь будем отслеживать ситуацию в режиме реального времени, — рассказал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.

По словам министра, Минусинск вошёл в список городов региона, где разрабатывается комплексный план мероприятий по снижению нагрузки на атмосферный воздух. Планируется, что город будет включён в федеральный проект «Чистый воздух».

Фото: press-line.ru