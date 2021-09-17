ГИБДД Красноярска начинает охоту за пьяными водителями

Красноярский полк ДПС выходит на охоту. В конце недели и до конца выходных пройдут массовые проверки на дорогах города. Искать будут нетрезвых водителей. Автоинспекторы будут перекрывать участки дороги в разных частях краевой столицы.

Напомним, что штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Отказ от осмотра ведёт к таким же последствиям.

В случаи повторной поимки, водителя ждёт уголовная ответственность. По данным ГИБДД, за 8 месяцев текущего года по вине пьяных водителей в Красноярске произошло 36 ДТП, в которых 41 человек был ранен, а шестеро погибли.

Фото: vk.com/gibdd24