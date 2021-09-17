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Во внебольничных пунктах вакцинации можно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа

Главная Общество
Красноярск
15:30 17 Сентября 2021
общество, красноярск, вакцинация, грипп
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Из-за приближающегося сезона гриппа и ОРВИ, министерство здравоохранения приняло решение обеспечить вакциной от гриппа внебольничные пункты. Сегодня вакцина начала поступать на участки.

159 930 доз вакцины Ультрикс Квадри (гриппозная четырехвалентная) поступило в Красноярский край с начала сентября. Данная вакцина против гриппа предназначена для детей с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым из групп риска. Также поступила гриппозная инактивированная вакцина Совигриппа для взрослых в размере 448 560 доз, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Бесплатно от гриппа могут привиться дети от 6 месяцев до 18 лет, работники медицинских, образовательных учреждений, коммунальной и социальной сферы, транспорта, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, а также пациенты из группы риска и имеющие хронические заболевания.

Людям, не привившимся от коронавирусной инфекции, рекомендуют сначала иммунизироваться от COVID-19, а через месяц привиться от гриппа. Планирующим повторную вакцинацию от коронавируса, нужно сначала провакцинироваться от гриппа, а через месяц повторно от COVID-19.

Фото: kalinin-adm.ru

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