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Жителей Красноярска приглашают на съёмки новых «Ёлок»

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Красноярск
14:43 17 Сентября 2021
красноярск, фильм, масса, люди
Фотография © admkrsk.ru
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25 сентября в 19:00 на площади Мира возле БКЗ пройдут «народные съёмки» одной из сцен восьмой части «Ёлок». Желающих побывать в массовке просят захватить с собой зимнюю одежду и новогоднюю атрибутику. Для участия нужно отправить заявку на почту: elki.film@bazelevs.ru.

На сайте правительства края сказано, что все участники, под руководством режиссёра и продюсера проекта Антона Богданова, выстроятся в ёлочную игрушку в форме сердца вокруг настоящей ёлки. На площадке будут соблюдаться необходимые антиковидные меры предосторожности. Мероприятие пройдёт при поддержке министерства культуры Красноярского края, администрации города и КГБУК «Енисей кино».

 

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