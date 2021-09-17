Жителей Красноярска приглашают на съёмки новых «Ёлок»

25 сентября в 19:00 на площади Мира возле БКЗ пройдут «народные съёмки» одной из сцен восьмой части «Ёлок». Желающих побывать в массовке просят захватить с собой зимнюю одежду и новогоднюю атрибутику. Для участия нужно отправить заявку на почту: elki.film@bazelevs.ru.

На сайте правительства края сказано, что все участники, под руководством режиссёра и продюсера проекта Антона Богданова, выстроятся в ёлочную игрушку в форме сердца вокруг настоящей ёлки. На площадке будут соблюдаться необходимые антиковидные меры предосторожности. Мероприятие пройдёт при поддержке министерства культуры Красноярского края, администрации города и КГБУК «Енисей кино».