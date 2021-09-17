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На рынке Красноярска выявили 6,2 тонны заражённых нектарин

Главная Общество
Красноярск
15:15 17 Сентября 2021
общество, красноярск, фрукты, заражение
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На оптовом красноярском рынке специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявлены заражённые калифорнийской щитовкой нектарины, привезённые из Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Россельхознадзора. Объём партии — 6,2 тонн.

Заражённые плоды калифорнийской щитовкой не представляют угрозы, так как её распространение происходит с заражённым посадочным материалом (саженцами и черенками) и разрешаются к ввозу на территорию стран ЕАЭС.

Нектарины выпущены в свободное обращение.

Фото: xlebnica.com.ua

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