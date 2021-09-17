На рынке Красноярска выявили 6,2 тонны заражённых нектарин

На оптовом красноярском рынке специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю выявлены заражённые калифорнийской щитовкой нектарины, привезённые из Республики Казахстан, сообщается на официальном сайте Россельхознадзора. Объём партии — 6,2 тонн.

Заражённые плоды калифорнийской щитовкой не представляют угрозы, так как её распространение происходит с заражённым посадочным материалом (саженцами и черенками) и разрешаются к ввозу на территорию стран ЕАЭС.

Нектарины выпущены в свободное обращение.

Фото: xlebnica.com.ua