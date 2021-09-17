17 сентября
Красноярск
погода +20 °C
72.43
 
€ 85.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Техникумы Красноярского края открыли набор на обучение новым профессиям пенсионеров и молодых мам

Главная Общество
Красноярск
14:30 17 Сентября 2021
общество, обучение, пенсионеры, мамы
версия для печати Ico_print

Экспресс-курсы для молодых мам, пенсионеров и людей предпенсионного возраста открыты в Красноярске, Назарово, Минусинске и Канске. Желающие могут бесплатно обучиться новым профессиям в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за примерно 2-3 недели.

К примеру, в Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики и в Назаровском энергостроительном техникуме можно обучиться сварочному делу, сантехником можно стать, пройдя обучение в Красноярском монтажном колледже, Канском политехническом колледже и в Минусинском сельскохозяйственном колледже, в Красноярском техникуме транспорта и сервиса можно овладеть навыками технического обслуживания грузовых автомобилей.

По завершению учёбы все получат сертификат по стандартам WorldSkills. Для записи на курсы, нужно оставить заявку через портал «Работа в России».

Фото: szn24.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Ежемесячно работу находят более 450 жителей Красноярского края с ограниченными возможностями здоровья

Ежемесячно работу находят более 450 жителей Красноярского края с ограниченными возможностями здоровья

17 Сентября 2021 г.
Всего за этот год трудоустроены более 3,5 тысяч жителей региона
Новости Красноярска: Фельдшеры из Бородино через суд добились оплаты «ковидных» условий труда

Фельдшеры из Бородино через суд добились оплаты «ковидных» условий труда

17 Сентября 2021 г.
Сейчас три иска удовлетворены
Новости Красноярска: В Минусинске полицейские спасли 85-летнюю женщину и её сына из горящего дома

В Минусинске полицейские спасли 85-летнюю женщину и её сына из горящего дома

17 Сентября 2021 г.
Пострадавшие госпитализированы
Новости Красноярска: Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на выплаты заразившимся коронавирусом медработникам

Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на выплаты заразившимся коронавирусом медработникам

17 Сентября 2021 г.
Всего в этом году на эти цели было направлено 12,5 млрд руб.
Новости Красноярска: Состоялась премьера нового просветительского проекта EN+ Group «Экология в большом городе»

Состоялась премьера нового просветительского проекта EN+ Group «Экология в большом городе»

17 Сентября 2021 г.
Первый выпуск посмотрели в Поволжье, Красноярском крае и в Иркутской области
Новости Красноярска: Красноярским предприятиям присвоят уровень риска причинения вреда окружающей среде

Красноярским предприятиям присвоят уровень риска причинения вреда окружающей среде

17 Сентября 2021 г.
Чем выше уровень, тем чаще будут приходить инспекторы
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

16 Сентября 2021 г.
Ведущий предположил, что у здания администрации строят караоке-клуб
Новости Красноярска: В Минусинске убили мужчину за то, что он слушал музыку и подпевал

В Минусинске убили мужчину за то, что он слушал музыку и подпевал

16 Сентября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ
Новости Красноярска: На ул. Абытаевской подожгли 3-этажный частный дом

На ул. Абытаевской подожгли 3-этажный частный дом

16 Сентября 2021 г.
Сгорели личное имущество и мебель
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru