Техникумы Красноярского края открыли набор на обучение новым профессиям пенсионеров и молодых мам

Экспресс-курсы для молодых мам, пенсионеров и людей предпенсионного возраста открыты в Красноярске, Назарово, Минусинске и Канске. Желающие могут бесплатно обучиться новым профессиям в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» за примерно 2-3 недели.

К примеру, в Красноярском техникуме сварочных технологий и энергетики и в Назаровском энергостроительном техникуме можно обучиться сварочному делу, сантехником можно стать, пройдя обучение в Красноярском монтажном колледже, Канском политехническом колледже и в Минусинском сельскохозяйственном колледже, в Красноярском техникуме транспорта и сервиса можно овладеть навыками технического обслуживания грузовых автомобилей.

По завершению учёбы все получат сертификат по стандартам WorldSkills. Для записи на курсы, нужно оставить заявку через портал «Работа в России».

Фото: szn24.ru