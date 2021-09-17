Фельдшеры из Бородино через суд добились оплаты «ковидных» условий труда

Суд обязал выплатить работникам ГБУЗ «Бородинская городская больница» стимулирующие выплаты за работу в «красной зоне». Исковые заявление были направлены прокуратурой по результатам проверки.

Выяснилось, что 18 работников больницы не получили в полном объёме деньги за уход за больными Covid-19. Кроме этого, фельдшеры, выезжавшие на выезды, выплат не получили вообще, так как в структуре учреждения не было специализированной выездной бригады.

«Прокуратура в интересах граждан направила в суд исковые заявления о взыскании сумм в размере более 2 млн рублей», – рассказали в ведомстве.

Сейчас три иска удовлетворены: в пользу работников взыскано более 500 тыс. рублей. Остальные на рассмотрении.