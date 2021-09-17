Ежемесячно работу находят более 450 жителей Красноярского края с ограниченными возможностями здоровья

Ежемесячно работу находят более 450 жителей региона с ограниченными возможностями здоровья при содействии службы занятости населения.

— Мы оказываем таким людям широкий спектр услуг: адаптация на рынке труда, создание оснащённых рабочих мест, профориентация, обучение, сопровождение при трудоустройстве. К сотрудничеству постоянно привлекаются новые работодатели, — сообщил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Например, в Железногорске заключены договоры с индивидуальным предпринимателем Оксаной Яременко — это новый работодатель. Она занимается фасовкой крепёжных изделий и создала 32 рабочих места. На работу к ней приняты укладчиками-упаковщиками 28 человек с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: adm.voi-72.ru