В Минусинске полицейские спасли 85-летнюю женщину и её сына из горящего дома

Минусинские полицейские Александр Белый и Константин Филиппов во время патрулирования получили сообщение о том, что в городе горит деревянный многоквартирный дом.

Мужчины незамедлительно прибыли на место происшествия. Жильцы уже покинули горящий дом, один из них сказал сотрудникам полиции, что из квартиры не вышла пожилая женщина 1936 года рождения и её сын 1963 года рождения. В окно полицейские увидели, что мужчина изнутри пытается разбить окно. Лейтенант полиции Александр Белый принял решение разбить окно. В это время прибыл сотрудник Росгвардии и прикладом автомата разбил стекло. Сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии залезли через окно. Сначала эвакуировали женщину (она не могла самостоятельно передвигаться), передали пострадавшую сержанту Константину Филлиппову. Затем был эвакуирован мужчина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас 85-летнюю женщину выписали.

Фото: 24.мвд.рф