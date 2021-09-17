17 сентября
Красноярск
погода +20 °C
72.43
 
€ 85.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Минусинске полицейские спасли 85-летнюю женщину и её сына из горящего дома

Главная Общество
Красноярск
13:20 17 Сентября 2021
общество, спасение, полиция, пожар
версия для печати Ico_print

Минусинские полицейские Александр Белый и Константин Филиппов во время патрулирования получили сообщение о том, что в городе горит деревянный многоквартирный дом.

Мужчины незамедлительно прибыли на место происшествия. Жильцы уже покинули горящий дом, один из них сказал сотрудникам полиции, что из квартиры не вышла пожилая женщина 1936 года рождения и её сын 1963 года рождения. В окно полицейские увидели, что мужчина изнутри пытается разбить окно. Лейтенант полиции Александр Белый принял решение разбить окно. В это время прибыл сотрудник Росгвардии и прикладом автомата разбил стекло. Сотрудник полиции и сотрудник Росгвардии залезли через окно. Сначала эвакуировали женщину (она не могла самостоятельно передвигаться), передали пострадавшую сержанту Константину Филлиппову. Затем был эвакуирован мужчина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Пострадавших госпитализировали. Сейчас 85-летнюю женщину выписали.

Фото: 24.мвд.рф

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Техникумы Красноярского края открыли набор на обучение новым профессиям пенсионеров и молодых мам

Техникумы Красноярского края открыли набор на обучение новым профессиям пенсионеров и молодых мам

17 Сентября 2021 г.
Обучение длится примерно 2-3 недели
Новости Красноярска: Ежемесячно работу находят более 450 жителей Красноярского края с ограниченными возможностями здоровья

Ежемесячно работу находят более 450 жителей Красноярского края с ограниченными возможностями здоровья

17 Сентября 2021 г.
Всего за этот год трудоустроены более 3,5 тысяч жителей региона
Новости Красноярска: Фельдшеры из Бородино через суд добились оплаты «ковидных» условий труда

Фельдшеры из Бородино через суд добились оплаты «ковидных» условий труда

17 Сентября 2021 г.
Сейчас три иска удовлетворены
Новости Красноярска: Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на выплаты заразившимся коронавирусом медработникам

Правительство выделит еще почти 3 млрд рублей на выплаты заразившимся коронавирусом медработникам

17 Сентября 2021 г.
Всего в этом году на эти цели было направлено 12,5 млрд руб.
Новости Красноярска: Состоялась премьера нового просветительского проекта EN+ Group «Экология в большом городе»

Состоялась премьера нового просветительского проекта EN+ Group «Экология в большом городе»

17 Сентября 2021 г.
Первый выпуск посмотрели в Поволжье, Красноярском крае и в Иркутской области
Новости Красноярска: Красноярским предприятиям присвоят уровень риска причинения вреда окружающей среде

Красноярским предприятиям присвоят уровень риска причинения вреда окружающей среде

17 Сентября 2021 г.
Чем выше уровень, тем чаще будут приходить инспекторы
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

16 Сентября 2021 г.
Ведущий предположил, что у здания администрации строят караоке-клуб
Новости Красноярска: На пустыре в микрорайоне Северный появится сквер и спорткомплекс с бассейном

На пустыре в микрорайоне Северный появится сквер и спорткомплекс с бассейном

14 Сентября 2021 г.
В сквере будут располагаться спортивные и детские площадки
Новости Красноярска: В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

В Ачинске два медицинских работника подделали сертификат о вакцинации за три тысячи рублей

15 Сентября 2021 г.
Устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru