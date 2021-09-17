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Красноярским предприятиям присвоят уровень риска причинения вреда окружающей среде

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Красноярск
11:59 17 Сентября 2021
красноярск, экология
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Для предприятий Красноярского края утвердили новые правила экологического надзора. Теперь им будут присваивать уровень риска причинения вреда окружающей среде: высокий, значительный, средний, умеренный и низкий.

Чем выше уровень, тем чаще будут приходить инспекторы Минэкологии. Если они зафиксируют нарушение – класс опасности будет повышен.

«Главная задача экологического надзора — минимизировать количество экологических нарушений в регионе. Нередко природопользователи не знают основ экологического законодательства и оказываются в рядах нарушителей, – отметил министр экологии края Павел Борзых. — С учетом произошедших изменений у инспекторов расширился круг полномочий, в том числе они будут проводить и информационную работу».

Также появились и новые типы контроля. К примеру, специалисты могут проводить мониторинговую закупку и инспекционный визит. Для профилактики рисков будет вестись информационная работа, консультация природопользователей, вынос предостережений.

Фото: tgk13.ru

 

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