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Многодетные семьи из Красноярска могут получить 100 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
11:59 17 Сентября 2021
красноярск, конкурсы
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Многодетные семьи Красноярска могут получить сто тысяч рублей. Для этого нужно отправить заявку на новый конкурс «Семья — душа и сила Красноярска!». Главная задача – сохранение семейных традиций, вовлечение горожан в добровольческую деятельность.

Заявки принимаются до 2 октября. Принимаются эссе или презентация рассказывающие о том, как многодетная семья участвует в общественной жизни Красноярска. 

Способы участия могут быть разные: социальные и добровольческие проекты, инициативы по благоустройству, активное участие в городских и районных мероприятиях, семейные инициативы и традиции, яркое представление в социальных сетях своей добровольческой деятельности.

Итоги подведут в середине октября. Восемь лучших семей получать денежное вознаграждение от главы города.

Подробную информацию об участии можно узнать на официальном сайте администрации города.

Фото: © lentaregion.ru.

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