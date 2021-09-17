Многодетные семьи из Красноярска могут получить 100 тысяч рублей

Многодетные семьи Красноярска могут получить сто тысяч рублей. Для этого нужно отправить заявку на новый конкурс «Семья — душа и сила Красноярска!». Главная задача – сохранение семейных традиций, вовлечение горожан в добровольческую деятельность.

Заявки принимаются до 2 октября. Принимаются эссе или презентация рассказывающие о том, как многодетная семья участвует в общественной жизни Красноярска.

Способы участия могут быть разные: социальные и добровольческие проекты, инициативы по благоустройству, активное участие в городских и районных мероприятиях, семейные инициативы и традиции, яркое представление в социальных сетях своей добровольческой деятельности.

Итоги подведут в середине октября. Восемь лучших семей получать денежное вознаграждение от главы города.

Подробную информацию об участии можно узнать на официальном сайте администрации города.

Фото: © lentaregion.ru.