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Состоялась премьера нового просветительского проекта EN+ Group «Экология в большом городе»

Главная Общество
Красноярск
12:03 17 Сентября 2021
общество, экология, проект
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Компания En+ Group запустила новый просветительский проект «Экология в большом городе». Премьера ТВ-проекта состоялась 15 сентября.

«Экология в большом городе» — цикл телепередач об экологии: от проблем озеленения в мегаполисах и ландшафтного дизайна до обзоров современных строительных материалов, новых видов транспорта и вопросов сохранения здоровья.

Спикеры — это лучшие эксперты России из МИСиС, Высшей школы экономики, МГУ, «Сколково», известные архитекторы, ландшафтные дизайнеры и др.

Специальным гостем первого выпуска, который уже посмотрели зрители из Поволжья, Красноярского края и Иркутской области, стал директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», председатель Правления «Ассоциации по развитию городских парков и общественных пространств России», вице-президент старейшего научного общества в России Московского общества испытателей природы Алексей Ретеюм. Он рассказал о роли садов и парков в современном городском пространстве и о том, что может сделать каждый из нас для того, чтобы помочь природе. Посмотреть первый выпуск можно по ссылке.

Этот проект является частью экологических инициатив En+ Group. Кстати, 11 лет назад по инициативе основателя компании О.В. Дерипаски на Байкале зародился проект «360». Именно Олег Владимирович определил ключевые направления экологических проектов компании, включающих изучение и сохранение экосистемы озера. В этом году волонтёры проекта сняли таймлапс одного дня из жизни Байкала — от рассвета до заката и опять до рассвета. В ходе акции 4 сентября собрали 1 913 мешков общего мусора: 1267 кг стекла, 197,5 кг металла и 651 кг пластика. Это 15 самосвалов. Приняли участие 2 653 волонтёра.

Фото: dailyadvent.com

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