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Красноярскому краю выделено 400 млн рублей из федерального бюджета

Главная Общество
Красноярск
11:25 17 Сентября 2021
красноярск, дороги
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Красноярскому краю выделено 400 млн рублей из федерального бюджета на строительство новых дорог. Благодаря этому проекты, конец которых был запланирован на 2022 год, завершат уже в этом. Речь идёт о 24 объектах дорожной сети – это 26 км восстановленных дорог, сообщает КРУДОР.

«В эти объёмы включены социально значимые объекты, которые требовали особого внимания. Например, участки, входящие в маршруты школьных автобусов: Межово – Мостовское в Большемуртинском районе, Шарыпово – Ужур – Балахта в Балахтинском районе, – рассказывает министр транспорта Красноярского края Константин Димитров. —  Дороги, ведущие к местным мед учреждениям: Берёзовское – Ершово в Шарыповском районе, Ирбейское – Благовещенка в Ирбейском районе. Подъезды к дачным сообществам в районе деревни Малый Кускун и жд платформы Водораздел в Емельяновском районе», транзитный участок трассы «Саяны» в посёлке Нарва».

Средства выделены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В его рамках планируют восстановить и модернизировать дороги в 84 субъектах — это более 1 000 объектов.

Фото: КРУДОР

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