В микрорайоне Солнечный запустили фонтан «Северное сияние»

«Северное сияние» был открыт в 2012 году. Он расположен в сквере на перекрестке ул. 60 лет образования СССР и бульвара Солнечный. Автор проекта — красноярский архитектор Андрей Касаткин.

Один из самых красивых и необычных городских фонтанов реконструировали всё лето. Рабочие восстановили чашу, так как в последние годы она протекала. Дно чаши формировали, можно сказать, заново. С фонтана сняли гранитную облицовку, демонтировали оборудование, перила, поменяли почти все технические элементы, а также восстановили подсветку, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Внутри фонтана расположена дорожка, по которой снова можно гулять, попадая при этом в окружение подсвеченных струй воды разной высоты. В центре сооружения установлена скульптура «Северный олень, зацепивший рогами солнце».

Для жителей в честь запуска фонтана организовали праздник с концертно-развлекательной программой от Центра культурных инициатив, мастер-классами, ярмаркой.