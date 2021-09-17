Подрядчик за свой счёт восстановил сквер Добрый в Октябрьском районе

Сквер Добрый, расположенный по ул. Новосибирская, 39, открылся в ноябре 2018 года. как оказалось, подрядчик ООО «КрасСибТехСтрой» недобросовестно выполнил работы по благоустройству — из-за просадки грунта провалилась брусчатка. Для восстановления благоустройства по гарантийным обязательствам, администрация района обратилась в суд и выиграла спор. В результате подрядная организация выполнила восстановительные работы, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Общими усилиями специалистов администрации, ветеранов Октябрьского района, представителей Управления зелёного строительства управления социальной защиты, бойцов Трудового отряда главы города летом привели в порядок вазоны, скамейки, урны, отреставрировали символ сквера. Теперь входная арка приобрела новый облик, стены вдоль дорожек раскрашены рисунками. Также в сквере установили качели, отремонтировали книжный шкаф и наполнили его литературой, привели в порядок газоны.