Красноярские энергетики планируют за 2021 год подключить к теплу семь новых детских садов

С января по август 2021 года СГК в Красноярске подключила к центральному теплоснабжению 45 зданий общей площадью около 140 тысяч квадратных метров. В их числе — школы, больницы и детские сады. До конца года тепло от трех городских ТЭЦ начнут получать еще несколько социально значимых объектов.

За первые восемь месяцев 2021 года красноярские энергетики уже подключили к теплоснабжению:

пять строящихся детских садов в микрорайонах Ветлужанка, Взлётка, Солнечный и Ястынский, а также в пригородном поселке Берёзовка;

новый корпус для общеобразовательной школы №6 в микрорайоне Зелёная Роща;

амбулаторный диализный центр на улице Никитина.

В планах СГК до конца года также начать подавать тепло:

в два новых детских сада на улице 8 Марта и в микрорайоне Тихие Зори;

в реконструированные корпуса Красноярской краевой клинической больницы.

60% уже подключенных к центральному теплоснабжению зданий — это жилые многоквартирные дома, от Ветлужанки до микрорайона Образцово. Присоединенная тепловая нагрузка трех ТЭЦ составила 19,2 гигакалории в час. Бо́льшую ее часть взяла на себя Красноярская ТЭЦ-2: 10 гигакалорий в час для десяти новых объектов.

Напомним, что по итогам 2020 года СГК в Красноярске подключила к теплоснабжению от трех городских ТЭЦ 602 жилых и нежилых здания, в том числе 489 бывших потребителей котельных, замещенных по федеральному проекту «Чистый воздух». Эта инициатива предполагает в 2018–2024 годах замещение в городе 35 устаревших малоэффективных и неэкологичных теплоисточников.

Фото: СГК