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Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

Главная Общество
Красноярск
09:15 17 Сентября 2021
красноярск, скр
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Житель Минусинска, убивший 20-летнего парня из-за музыки, сдался полиции, сообщили в следкоме Красноярского края. Напомним, что инцидент произошёл 15 сентября в Минусинске на улице Тимирязева. 27-летний подозреваемый повздорил с погибшим из-за того, что последний включил на телефоне музыку и подпевал исполнителю. 

Злоумышленник избил своего оппонента, после чего скрылся. Друзья пострадавшего вызвали скорую, но спасти его не удалось. 

Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу, возбужденному по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности» (статья 11 УК РФ).

Фото: sledcom.ru

 

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