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Первичный сосудистый центр КМКБ № 20 имени И.С. Берзона возобновил плановые госпитализации

Главная Общество
Красноярск
09:44 17 Сентября 2021
общество, красноярск, больница, здравоохранение
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В связи с улучшением эпидемиологической ситуации, первичный сосудистый центр, который находится в кардиологическом корпусе 20-й больницы, возвратился к обычному режиму работы.

В пик пандемии центр был частично перепрофилирован на оказание помощи пациентам с коронавирусом, перенёсшим инфаркт или инсульт. Две недели назад больница перевела «красную зону» сосудистого центра (45 коек) из кардиологического корпуса в терапевтический, там располагается базовый инфекционный госпиталь. Теперь туда госпитализируются пациенты неврологического и кардиологического профилей с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В первичном сосудистом центре завершена дезинфекция, вернулись на свои обычные места отделения. В сосудистом центре продолжат оказание неотложной помощи пациентам с острым коронарным синдромом и с острыми нарушениями мозгового кровообращения, возобновляют госпитализацию на 2 этап реабилитации пациентов неврологического и кардиологического профилей, проведение плановой диагностической коронарографии по направлению Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, поликлиник правобережья Красноярска и прикреплённых территорий (Сосновоборска, Манского и Берёзовского и районов), сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Фото: kraszdrav.ru

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