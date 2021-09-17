Шесть жителей Красноярского края выиграли по 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Подведены итоги первого розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса. Это всероссийская акция, участниками которой могли стать совершеннолетние граждане России, которые участвовали в вакцинации до дня розыгрыша.

Итак, шесть человек из Красноярского края стали победителями, они получат по 100 тысяч рублей — это жители Красноярска, Енисейска, Назарово и с. Партизанского, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Следующий розыгрыш среди привившихся от COVID-19 пройдёт в середине октября.

Фото: gmsclinic.ru