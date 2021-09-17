17 сентября
Красноярск
погода +10 °C
72.43
 
€ 85.36
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Шесть жителей Красноярского края выиграли по 100 тысяч рублей за прививку от COVID-19

Главная Общество
Красноярск
09:13 17 Сентября 2021
общество, победители, вакцинация
версия для печати Ico_print

Подведены итоги первого розыгрыша среди вакцинированных от коронавируса. Это всероссийская акция, участниками которой могли стать совершеннолетние граждане России, которые участвовали в вакцинации до дня розыгрыша.

Итак, шесть человек из Красноярского края стали победителями, они получат по 100 тысяч рублей — это жители Красноярска, Енисейска, Назарово и с. Партизанского, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

Следующий розыгрыш среди привившихся от COVID-19 пройдёт в середине октября.

Фото: gmsclinic.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Подрядчик за свой счёт восстановил сквер Добрый в Октябрьском районе

Подрядчик за свой счёт восстановил сквер Добрый в Октябрьском районе

17 Сентября 2021 г.
Это произошло после двух лет судебных тяжб
Новости Красноярска: Благодаря «Норникелю» очистят от мусора озеро Аян

Благодаря «Норникелю» очистят от мусора озеро Аян

17 Сентября 2021 г.
Уже собраны сотни килограммов металлолома
Новости Красноярска: Красноярские энергетики планируют за 2021 год подключить к теплу семь новых детских садов

Красноярские энергетики планируют за 2021 год подключить к теплу семь новых детских садов

17 Сентября 2021 г.
С января по август СГК в Красноярске подключила к центральному теплоснабжению 45 зданий
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске потеплеет до +20 градусов

В выходные в Красноярске потеплеет до +20 градусов

17 Сентября 2021 г.
Осенние холода вернутся на следующей рабочей неделе
Новости Красноярска: Первичный сосудистый центр КМКБ № 20 имени И.С. Берзона возобновил плановые госпитализации

Первичный сосудистый центр КМКБ № 20 имени И.С. Берзона возобновил плановые госпитализации

17 Сентября 2021 г.
На данный момент в 40 временных инфекционных госпиталях развёрнуто 3 302 койки
Новости Красноярска: Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

Минусинец, убивший человека из-за музыки, сдался полиции

17 Сентября 2021 г.
Конфликт произошёл 15 сентября
Новости компаний
14/09
Спрос на оплату образовательных услуг по QR-коду в Красноярском крае вырос на 25 % за месяц
14/09
Психотипы женщин и отношения: черты характера и поиск партнёров
10/09
Когда лучше всего брать оборотный кредит?
09/09
Федор Конюхов станет амбассадором экологического проекта Университета Решетнёва
08/09
СберЗдоровье определил самые популярные обращения к врачам телемедицины летом в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

Новость про непостроенную школу в Образцово попала шоу «Вечерний Ургант»

16 Сентября 2021 г.
Ведущий предположил, что у здания администрации строят караоке-клуб
Новости Красноярска: Очередная волна коронавируса ожидает жителей Красноярского края в конце октября

Очередная волна коронавируса ожидает жителей Красноярского края в конце октября

14 Сентября 2021 г.
Болеть будут не вакцинированные и не переболевшие Covid-19
Новости Красноярска: В Минусинске убили мужчину за то, что он слушал музыку и подпевал

В Минусинске убили мужчину за то, что он слушал музыку и подпевал

16 Сентября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru