На Северном шоссе в Красноярске погиб рабочий, попав под завал при проведении земляных работ

Сообщение о том, что в районе шестого километра по ул. Северное шоссе, стр. 1 при проведении земляных работ пострадали два человека, поступило на пульт дежурного службы "112" в 19.12 часов по местному времени.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, оказалось. что рабочих, которые рыли траншею для водопровода глубиной 4 метра, засыпало землей. В спасательной операции принимали участие 21 человек и 5 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю, в 19.40 пострадавших извлекли из-под завалов. Один из мужчин скончался в машине скорой помощи.

Фото: пресс-служба МЧС