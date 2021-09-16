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Рестораны и кафе Красноярского края с 17 сентября смогут работать без ограничений по времени

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Красноярск
20:17 16 Сентября 2021
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Соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции внес губернатор Красноярского края Александр Усс.

С пятницы, 17 сентября, все рестораны и кафе региона заработают после 23:00 часов.

Фуд-корты тоже смогут вернутся к привычному режиму работы и принимать клиентов на собственной территории. Посетители смогут покупать еду с напитками, а после с удобствами расположиться за столами общепита торгового центра или любого другого помещения. А вот потанцевать в заведениях общепита пока не разрешают.

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