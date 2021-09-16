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В Красноярском крае откроется Центр общественного наблюдения за ходом голосования

Главная Общество
Красноярск
17:54 16 Сентября 2021
общество, красноярск, выборы
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С 17 по 20 сентября в Красноярском крае будет работать Центр общественного наблюдения (ЦОН), созданный при Общественной палате региона. Он даст дополнительную возможность наблюдать за голосованием на избирательных участках.

В Красноярском крае откроется Центр общественного наблюдения за ходом голосования

Здесь установлены восемь цифровых панелей, на каждую из которых будут выводиться трансляции с избирательных участков в режиме реального времени, и 20 автоматизированных рабочих мест, оборудованных для просмотра трансляции с участков. Техническое оснащение ЦОН дает возможность просмотреть видео любого отрезка времени, что поможет наблюдателям и экспертам оперативно реагировать на спорные ситуации.

Эвелина Павельева, член Общественного штаба, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», рассказывает:

"Готовность центра к работе полная, прошло обучение 20 волонтеров. Мы приглашали представителей политических партий, экспертов, политологов, юристов. Экраны в Центре уже транслируют то, что происходит на избирательных участках. Мы сегодня наблюдали и проверку участковой избирательной комиссии, протестировали, каким образом в онлайн-режиме проходит трансляция с требуемого участка, как сменяется картинка на экранах. Предусмотрена техническая поддержка, к возможным сбоям инженеры готовы. Порядок видеонаблюдения утвержден Центральной избирательной комиссией, предусмотрена заявительная форма. Форму заявки можно скачать на сайте Общественной палаты региона, заполнить и направить на электронную почту. Очень быстро рассмотрим заявления, и уведомим, в какое время можно прийти. Максимально будем стараться предоставить возможность всем желающим, с учетом требований эпидемиологической безопасности». 
Центр общественного наблюдения начнет работу завтра, 17 сентября, в 8.00, когда откроются избирательные участки, и будет действовать круглосуточно до окончания подсчета голосов 20 сентября ".

В Красноярском крае откроется Центр общественного наблюдения за ходом голосования

Алексей Подушкин, председатель Избирательной комиссии Красноярского края, подчеркивает важность мер безопасности:

«На каждом участке у избирателя измерят температуру, если температура нормальная, он проходит в зал голосования, если повышенная – голосует тогда не в общем порядке. Избирателю представляется перчатки и маска, индивидуальная ручка, если пришел со своей, может использовать свою. Должна соблюдаться социальная дистанция. С учетом того, что у нас будет трехдневное голосование, не думаю, что у нас будут большие очереди. 

Для выездного голосования используется бесконтактный способ. Члену комиссии вручают индивидуальный пакет, в котором есть ручка и бюллетень, этот пакет вешается на ручку двери, звонят избирателю, избиратель забирает пакет, заполняет и в ящик для голосования отправляет свой избирательный бюллетень. 

Для безопасности избирательный участок охраняется органами правопорядка, бюллетени защищены тем, что в ночное время они будут находиться в КОИБах, если не используется КОИБ, то бюллетени будут запечатываться в индивидуальный сейф, за которым ведется видеонаблюдение в течение всего времени. 

В Красноярском крае откроется Центр общественного наблюдения за ходом голосования

Видеонаблюдение у нас не на всех избирательных участках, но там где не дотянулся Ростелеком, где нет полноценного онлайн вещания, есть видеофиксаторы, которые так же будут в течение 72 часов снимать сейф, в котором находятся сейф-пакеты», - говорит Алексей Подушкин. 

В Красноярском крае откроется Центр общественного наблюдения за ходом голосования


Наталья Грушевская, председатель Общественной палаты Красноярского края, отметила, что в России такие центры создаются впервые, они формируются во всех субъектах РФ на базе общественных палат.

«Общественная палата Красноярского края ведет наблюдение за голосованием, и видеотрансляция – беспрецедентный шаг вперед в этой теме, – говорит она, - для нас важно, чтобы мы видели, как выдаются бюллетени, как избиратели голосуют. Чтобы были видны КОИБы. Чтобы сейф-пакеты попадали в поле зрения от момента наполнения до запечатывания сейф-пакета, хранения всего содержимого и сейф-пакета. Если вдруг какой то инцидент произойдет, или поступит сообщение от нашего общественного наблюдателя, мы обязательно свяжемся и попробуем разобраться в ситуации». 

Фото: "Единая Россия"

 

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