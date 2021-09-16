В Красноярском крае откроется Центр общественного наблюдения за ходом голосования

С 17 по 20 сентября в Красноярском крае будет работать Центр общественного наблюдения (ЦОН), созданный при Общественной палате региона. Он даст дополнительную возможность наблюдать за голосованием на избирательных участках.

Здесь установлены восемь цифровых панелей, на каждую из которых будут выводиться трансляции с избирательных участков в режиме реального времени, и 20 автоматизированных рабочих мест, оборудованных для просмотра трансляции с участков. Техническое оснащение ЦОН дает возможность просмотреть видео любого отрезка времени, что поможет наблюдателям и экспертам оперативно реагировать на спорные ситуации.

Эвелина Павельева, член Общественного штаба, эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», рассказывает:

"Готовность центра к работе полная, прошло обучение 20 волонтеров. Мы приглашали представителей политических партий, экспертов, политологов, юристов. Экраны в Центре уже транслируют то, что происходит на избирательных участках. Мы сегодня наблюдали и проверку участковой избирательной комиссии, протестировали, каким образом в онлайн-режиме проходит трансляция с требуемого участка, как сменяется картинка на экранах. Предусмотрена техническая поддержка, к возможным сбоям инженеры готовы. Порядок видеонаблюдения утвержден Центральной избирательной комиссией, предусмотрена заявительная форма. Форму заявки можно скачать на сайте Общественной палаты региона, заполнить и направить на электронную почту. Очень быстро рассмотрим заявления, и уведомим, в какое время можно прийти. Максимально будем стараться предоставить возможность всем желающим, с учетом требований эпидемиологической безопасности».

Центр общественного наблюдения начнет работу завтра, 17 сентября, в 8.00, когда откроются избирательные участки, и будет действовать круглосуточно до окончания подсчета голосов 20 сентября ".

Алексей Подушкин, председатель Избирательной комиссии Красноярского края, подчеркивает важность мер безопасности:

«На каждом участке у избирателя измерят температуру, если температура нормальная, он проходит в зал голосования, если повышенная – голосует тогда не в общем порядке. Избирателю представляется перчатки и маска, индивидуальная ручка, если пришел со своей, может использовать свою. Должна соблюдаться социальная дистанция. С учетом того, что у нас будет трехдневное голосование, не думаю, что у нас будут большие очереди.

Для выездного голосования используется бесконтактный способ. Члену комиссии вручают индивидуальный пакет, в котором есть ручка и бюллетень, этот пакет вешается на ручку двери, звонят избирателю, избиратель забирает пакет, заполняет и в ящик для голосования отправляет свой избирательный бюллетень.

Для безопасности избирательный участок охраняется органами правопорядка, бюллетени защищены тем, что в ночное время они будут находиться в КОИБах, если не используется КОИБ, то бюллетени будут запечатываться в индивидуальный сейф, за которым ведется видеонаблюдение в течение всего времени.

Видеонаблюдение у нас не на всех избирательных участках, но там где не дотянулся Ростелеком, где нет полноценного онлайн вещания, есть видеофиксаторы, которые так же будут в течение 72 часов снимать сейф, в котором находятся сейф-пакеты», - говорит Алексей Подушкин.



Наталья Грушевская, председатель Общественной палаты Красноярского края, отметила, что в России такие центры создаются впервые, они формируются во всех субъектах РФ на базе общественных палат.

«Общественная палата Красноярского края ведет наблюдение за голосованием, и видеотрансляция – беспрецедентный шаг вперед в этой теме, – говорит она, - для нас важно, чтобы мы видели, как выдаются бюллетени, как избиратели голосуют. Чтобы были видны КОИБы. Чтобы сейф-пакеты попадали в поле зрения от момента наполнения до запечатывания сейф-пакета, хранения всего содержимого и сейф-пакета. Если вдруг какой то инцидент произойдет, или поступит сообщение от нашего общественного наблюдателя, мы обязательно свяжемся и попробуем разобраться в ситуации».

Фото: "Единая Россия"