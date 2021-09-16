В Красноярск приехали 49 новых машин скорой помощи

В Красноярском крае появилось 49 новых машин скорой помощи. После оформления всех необходимых документов их распределят по всему краю.

Краевая столица получила 15 машин.

«Машины необходимо менять, и хорошо, что этой теме уделяют такое внимание. За последние годы мы получили 83 новых автомобиля по федеральной и краевой программам», – отмечает главный врач учреждения Сергей Скрипкин.

Ежегодно в крае обновляется 5-10 % от общего количества автомобилей скорой медицинской помощи. Всего в 2021 году в рамках краевых и федеральных программ медицинский автопарк пополнится 153 единицами различной автотехники.