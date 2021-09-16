Новый комплекс для занятия борьбой открылся на Острове отдыха

На острове Отдыха открылся ещё один зал единоборств. В «Спортивном комплексе борьбы» воспитанники городских и краевых спортивных школ будут заниматься самбо, дзюдо и греко-римской борьбой.

«Два года назад мы здесь же, на острове Отдыха, торжественно открывали зал единоборств и уже тогда понимали, что необходим дополнительный спорткомплекс для контактных видов спорта. Мы обсудили эту идею с губернатором Александром Викторовичем Уссом, он поддержал наше предложение, и вот сегодня мы на открытии нового дома для красноярских спортивных школ. Теперь на острове Отдыха создан полноценный кластер для обучения борьбе. Я буду безмерно счастлив, если именно на этих коврах начнут свой спортивный путь новые красноярские чемпионы уровня Ивана Ярыгина. Пусть этот современный зал вдохновляет вас, наши будущие чемпионы, на усердные тренировки и высокие результаты!», ­ – сказал Сергей Ерёмин.

Строить комплекс начали в августе прошлого года. За год подрядчик выполнил целый список работ: заливку фундамента, земляные работы, монтаж внутренних сетей и канализации, устройство системы электроснабжения и внутреннюю отделку. Проект реализован за счет средств краевого и городского бюджетов.

Общая площадь спортсооружения составила около 1,3 тыс. кв. м. Внутри предусмотрено несколько помещений, самое большое – зал для единоборств на три ковра. Также в здании обустроили раздевалки, подсобные и технические помещения, восстановительный центр, медицинский кабинет, тренерскую комнату, административные помещения.

Своими впечатлениями от новых условий для тренировок поделились и спортсмены. Так, мастер спорта России по греко-римской борьбе Данила Ковалев также отметил, что новый зал поможет проводить тренировки и организовывать учебный процесс на качественно новом уровне.