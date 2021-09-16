Новый комплекс для занятия борьбой открылся на Острове отдыха

На острове Отдыха открылся ещё один зал единоборств. В «Спортивном комплексе борьбы» воспитанники городских и краевых спортивных школ будут заниматься самбо, дзюдо и греко-римской борьбой.
«Два года назад мы здесь же, на острове Отдыха, торжественно открывали зал единоборств и уже тогда понимали, что необходим дополнительный спорткомплекс для контактных видов спорта. Мы обсудили эту идею с губернатором Александром Викторовичем Уссом, он поддержал наше предложение, и вот сегодня мы на открытии нового дома для красноярских спортивных школ. Теперь на острове Отдыха создан полноценный кластер для обучения борьбе. Я буду безмерно счастлив, если именно на этих коврах начнут свой спортивный путь новые красноярские чемпионы уровня Ивана Ярыгина. Пусть этот современный зал вдохновляет вас, наши будущие чемпионы, на усердные тренировки и высокие результаты!», – сказал Сергей Ерёмин.
Строить комплекс начали в августе прошлого года. За год подрядчик выполнил целый список работ: заливку фундамента, земляные работы, монтаж внутренних сетей и канализации, устройство системы электроснабжения и внутреннюю отделку. Проект реализован за счет средств краевого и городского бюджетов.
Общая площадь спортсооружения составила около 1,3 тыс. кв. м. Внутри предусмотрено несколько помещений, самое большое – зал для единоборств на три ковра. Также в здании обустроили раздевалки, подсобные и технические помещения, восстановительный центр, медицинский кабинет, тренерскую комнату, административные помещения.
Своими впечатлениями от новых условий для тренировок поделились и спортсмены. Так, мастер спорта России по греко-римской борьбе Данила Ковалев также отметил, что новый зал поможет проводить тренировки и организовывать учебный процесс на качественно новом уровне.
«Раньше мы занимались на коврах школы борьбы имени Д.Г. Миндиашвили, спортсменов много, места для всех не хватало, здесь же создана база для того, чтобы качественно готовиться к всероссийским и международным турнирам. Мы выезжаем в разные регионы, видим, как организован тренировочный процесс там, теперь можно с уверенностью говорить о том, что у нас в Красноярске самые лучшие залы», – сказал Данила Ковалёв.