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Новый комплекс для занятий борьбой открылся на Острове отдыха

Главная Общество
Красноярск
16:15 16 Сентября 2021
борьба, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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На острове Отдыха открылся ещё один зал единоборств. В «Спортивном комплексе борьбы» воспитанники городских и краевых спортивных школ будут заниматься самбо, дзюдо и греко-римской борьбой. Теперь на острове Отдыха создан целый кластер борьбы.

«Два года назад мы здесь же, на острове Отдыха, торжественно открывали зал единоборств и уже тогда мы понимали, что необходим дополнительный спорткомплекс для контактных видов спорта. Мы обсудили эту идею с губернатором Александром Викторовичем Уссом, он поддержал наше предложение и вот сегодня мы на открытии нового дома для красноярских спортивных школ. Теперь на острове Отдыха создан полноценный кластер для обучения борьбе. Я буду безмерно счастлив, если именно на этих коврах начнут свой спортивный путь новые красноярские чемпионы уровня Ивана Ярыгина. Пусть этот современный зал вдохновляет вас, наши будущие чемпионы, на усердные тренировки и высокие результаты!», – сказал Сергей Ерёмин.

Строить комплекс начали в августе прошлого года. За год подрядчик выполнил целый список работ: заливку фундамента, земляные работы, монтаж внутренних сетей и канализации, устройство системы электроснабжения и внутреннюю отделка. Общая площадь спортсооружения составила около 1,3 тыс. кв. м. Внутри предусмотрено несколько помещений, самое большое – зал для единоборств на три ковра. Также в здании обустроили раздевалки, подсобные и технические помещения, восстановительный центр, медицинский кабинет, тренерскую комнату, административные помещения.

Проект реализован за счет средств краевого и городского бюджетов. Всего в новом спорткомплексе смогут заниматься более 300 детей.

Общество / НОВОСТИ
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