Роскомнадзор закажет систему автоматического поиска запрещенной информации интернете за 54 млн рублей

На портале госзакупок появилась информация о том, что Роскомнадзор планирует создать систему заказывает систему автоматического поиска запрещенной информации в интернете. аказчиком выступает Подведомственное Роскомнадзору предприятие «Главный радиочастотный центр»

Система «Мониторинг информационных ресурсов» будет отслеживать информацию в СМИ, социальных сетях, на веб-порталах и в сервисах мгновенного обмена сообщениями. Кроме сбора ссылок на источник и отслеживания зеркал запрещённых сайтов, система будет «анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по 3 категориям: негативной, нейтральной и позитивной» и «предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с запрещенной информацией».

По планам, собранные данные будут хранится в течении 3 лет. Создание системы разделили на два этапа. Первый обойдётся в 58,5 млн рублей.