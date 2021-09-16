355 человек в Красноярском крае заболели коронавирусом

На 16 сентября под наблюдением врачей находятся 29 091 человек (+2 521 за сутки), снято с учёта 3 089 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 111 100 (+ 355 за сутки).

Всего вылечили 97 856 (+ 359 человека за сутки), 5 524 погибших (+ 21 за последние сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус 3 607 427 (+ 9 199 за последние сутки).

Привиты 1 компонентом — 858 158 человек, 2 компонентами — 804 459.

Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс населения составил 3 826,7. Коэффициент распространения инфекции — 0,94, суточный темп прироста — 0,32.

Нагрузка на лечебную сеть снижается. В 40 временных инфекционных госпиталях развёрнуто 3 302 койки, занятость коечного фонда 74,14 %. В стационарах лечатся 2 448 человек, на аппаратах ИВЛ — 157, на амбулаторном лечении — 8 479 заболевших.

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