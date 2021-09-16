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Выборы пройдут под присмотром

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Красноярск
15:45 16 Сентября 2021
общество, красноярск, политика
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17, 18 и 19 сентября Россия будет выбирать депутатов во все уровни власти. В помещениях для голосования будут работать представители всех политические партий. Партия «Новые люди» подготовила к этой миссии десятки тысяч человек в российских регионах.

Более 700 представителей Новых людей будут контролировать ход голосования и подсчет результатов в Красноярском крае. Для партии это первые выборы, но такое количество наблюдателей — приличный результат даже для опытной политической силы.

Наблюдатели прошли специально обучения, чтобы правильно ориентироваться в процессе. Всех нюансов могут не знать даже люди с большим опытом участия в политических процессах. Законы и нормы часто меняются, поэтому важно быть в курсе всех этих изменений. Иначе результаты наблюдений могут быть сведены на нет.

Выборы пройдут под присмотром

— Мы намерены защитить достигнутые результаты проделанной работы. Так что неправильно говорить, что подсчёт результатов на выборах предопределён. Мы будем тщательно наблюдать за тем, чтобы никакие «предопределения» не смогли сработать, — рассказывает активист партии Владимир Кацауров.

«Новые люди собрали достаточное большое количество сторонников за счёт целого набора полезных инициатив. Таких как оставлять 75% налогов в регионах, введения выборности мэров, судей, прокуроров, снижение налоговой нагрузки для малого бизнеса до - 5% единого налога, единый оклад для учителей – 75 000рублей.  Конечно, не хотелось бы потерять голоса людей из-за попыток как-то сорвать выборный процесс или подделать его результаты. Поэтому мы уделяем столько внимания наблюдению на выборах», -- констатировал Денис Терехов.

Участки, на которых люди будут выбирать депутатов, будут работать 17, 18 и 19 сентября. Наблюдатели Новых людей сведут количество выборных нарушений на них к минимуму.

Фото: Новые люди

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