В микрорайоне Покровский до конца года обустроят дополнительный водоотвод

Состоялось выездное совещание по вопросу подтопления дома по ул. Абытаевская, 8, по итогам которого было решено оборудовать там лоток для отвода талых и дождевых вод, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Участие в выездном совещании приняли первый заместитель главы города Владислава Логинова, специалисты районной администрации, департамента городского хозяйства и УК «Континент».

Изначально с данной проблемой пытались бороться сами жители, в частности, вдоль подъездов они подняли уровень бортового камня. Это не помогло изменить ситуацию. Тогда по просьбе жильцов управляющая компания обратилась в администрацию Центрального района.

На выездном совещании приняли решение, что для отвода воды от ул. Линейная, 120 до ул. Караульная обустроят лоток-приёмник ливневых вод. Работы завершат до конца года.