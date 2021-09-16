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В микрорайоне Покровский до конца года обустроят дополнительный водоотвод

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Красноярск
16:35 16 Сентября 2021
общество, красноярск, подтопление
Фотография © admkrsk.ru
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Состоялось выездное совещание по вопросу подтопления дома по ул. Абытаевская, 8, по итогам которого было решено оборудовать там лоток для отвода талых и дождевых вод, сообщается на сайте администрации города Красноярска. Участие в выездном совещании приняли первый заместитель главы города Владислава Логинова, специалисты районной администрации, департамента городского хозяйства и УК «Континент».

Изначально с данной проблемой пытались бороться сами жители, в частности, вдоль подъездов они подняли уровень бортового камня. Это не помогло изменить ситуацию. Тогда по просьбе жильцов управляющая компания обратилась в администрацию Центрального района.

На выездном совещании приняли решение, что для отвода воды от ул. Линейная, 120 до ул. Караульная обустроят лоток-приёмник ливневых вод. Работы завершат до конца года.

— Помимо того, что жители дома по ул. Абытаевская испытывали неудобства из-за потоков воды, это могло стать и причиной нарушения целостности фундамента здания и угрожать жизни и здоровью людей. Решение нам пришлось искать в очень сжатые сроки, — рассказал Вадим Войцеховский, руководитель администрации Центрального района.

Общество / НОВОСТИ

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