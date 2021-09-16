В Минусинске убили мужчину за то, что он слушал музыку и подпевал

В следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 15 сентября сообщили о том, что из-за драки в Минусинске на ул. Тимирязева скончался 20-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, мужчина гулял по улице со своей девушкой и приятелями. Слушал музыку с телефона и подпевал песню. К нему подошёл незнакомый человек, который выразил недовольство его поведением. Далее между ними возник конфликт. Злоумышленник несколько раз нанёс удары руками потерпевшему, потом скрылся с места преступления.

Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, допрашиваются очевидцы.

Фото: krk.sledcom.ru