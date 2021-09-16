Завершился ремонт двух участков дороги в Козульском районе

Ремонт двух участков автомобильной дороги Байкал – Шадрино в Козульском районе вёлся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость — около 55 млн рублей из краевого бюджета, сообщается на сайте КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

— Первый проблемный участок, с 12 по 13 км, проходит от посёлка Соболевка в направлении села Ничково. Второй, с 33 по 40 км —между сёлами Балахтон и Шадрино. Дорога не ремонтировалась практически 20 лет, соответственно устранять дефекты за счёт содержания было невозможно. Были зафиксированы места образования пучин и сетки трещин, — рассказал руководитель КГКУ «КрУДор» Андрей Журавлёв. — Благодаря федеральной поддержке, комплекс работ удалось выполнить в этом году, хотя мы планировали реализовать ремонт этого объекта в течение двух лет.

Специалистами Ачинского ДРСУ были заменены слабые грунты, укреплено основание композитной георешёткой и восстановлено асфальтобетонное покрытие. Зону стыка смежных полос защитили битумной лентой. На некоторых участках для устройства защитного слоя покрытия была использована битумоминеральная открытая смесь.

На объекте побывали представители общественного контроля дорожных работ. Они замерили ширину проезжей части и обочин, проверили соответствие дорожных знаков нормативам и подтвердили высокий уровень выполненной работы.

Фото: krudor.ru