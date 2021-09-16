Участниками «Трудового лета» стали почти 13 тысяч школьников Красноярского края

Более 12,8 тысячи школьников на каникулах стали участниками «Трудового лета». Треть из них — подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Ребята трудились на временных рабочих местах, получили зарплату и материальную помощь от службы занятости.

К примеру, железногорские школьники поработали кондукторами городских автобусов. Большинство ребят остались работать на автотранспортном предприятии на всё лето.

В Бирилюсском районе ребятишки трудились в молодёжном центре тренерами дворовых команд и рабочими зелёного хозяйства.

В Сосновоборске же ребята приводили в порядок Аллею славы и оформляли документы в городских архивах.

— Акция проходит при поддержке учреждений социальной сферы, предприятий общественных организаций Красноярского края. Работодатели — больницы, администрации сельсоветов, торговые и промышленные предприятия, молодёжные центры, школы. Постоянные партнёры — Сибирская угольная энергетическая компания и Красноярская железная дорога, — рассказал руководитель агентства труда и занятости населения края Виктор Новиков.

Фото: 24rus.ru