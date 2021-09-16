Владимир Путин попросил граждан прийти на голосование

Президент России Владимир Путин призвал всех ответственных граждан прийти на избирательный участок или сделать свой выбор дистанционно. Обращение президента разместили на сайте Кремля.

Напомним, что выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября. Президент заявил, что рассчитывает на ответственную, взвешенную, патриотичную гражданскую позицию россиян.

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», – отметил Путин.

Фото: сайт президента России