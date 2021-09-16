Два бензина Ачинского НПЗ вновь поборются за призы федерального конкурса

Автомобильные бензины экологического класса К5 марок АИ-92-К5 и АИ-95-К5 по ГОСТ 32513 успешно прошли региональный этап конкурса «100 лучших товаров России» и продолжат борьбу на федеральном уровне.

Оба нефтепродукта отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и низким содержанием полициклических ароматических углеводородов и серы, что значительно сокращает содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах, и оказывает наименьшее влияние на экологическую обстановку.

- Ачинский НПЗ почти 40 лет поставляет на рынок продукцию, которой пользуются миллионы человек, от ее качества зависит работоспособность техники и оборудования, - отмечает главный технолог Ачинского НПЗ Денис Ананио. - Те, кто заправляется нашими нефтепродуктами, должны быть уверены, что покупают качественный товар, максимально безопасный для окружающей среды.

Выполняя условия участия во всероссийской программе качества «100 лучших товаров России», в этом году Ачинский НПЗ актуализирует статус автобензинов. Ранее они уже получали награды престижной российской программы. Согласно положению, маркировать товары логотипом лауреата конкурса можно лишь в течение двух лет после победы, затем необходимо снова подтверждать конкурентоспособность продукции.

АНПЗ включился в программу «100 лучших товаров России» десять лет назад. На сегодняшний день среди призеров всероссийского конкурса уже десять нефтепродуктов завода. В их числе автобензины и дизельные топлива всех марок сезонности.

Фото: ОВСМИОВКиККАО «АНПЗ ВНК»