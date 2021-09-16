В Ужуре женщина продолжительное время торговала самодельной спиртосодержащей продукцией

Сотрудники полиции выявили продажу самодельной алкогольной продукции. Изготовлением и продажей занималась 62-летняя жительница Ужура. Раньше за незаконную продажу спиртосодержащей жидкости она неоднократно подвергалась административному наказанию. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Максимальное возможное наказание — исправительные работы до года.

Нарушительнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Фото: ugkk.ru