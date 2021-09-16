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В Красноярске появилась песочница для настоящих отцов

Главная Общество
Красноярск
14:30 16 Сентября 2021
общество, красноярск, город
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В Белых Росах заметили необычные сооружения возле детской площадки. В социальных сетях появилось видео, на которых рядом с детской песочницей можно разглядеть песочницу для отцов.

Как шутят пользователи сети, такое новшество сможет стать идеальным пристанищем для отцов, которые не знают, чем себя занять на прогулке с детьми.

Самые внимательные увидели на бортиках песочницы «для взрослых» надпись «ЯЖОТЕЦ». Как предположили в комментариях, это может быть промо-кампанией телепроекта с одноимённым названием.

Фото: ТНТ

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