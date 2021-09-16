Суд окончательно оправдал Костю Канского

Краевой суд Красноярска оправдал Константина Найбауэра по прозвищу «Костя Канский». Напомним, что его обвиняли по достаточно редкой статье «Занятие положение в преступной иерархии». Это всех, кто имел более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям.

«Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии) и ранее оправданного вердиктом присяжных. Константин Найбауэр оправдан», – сообщили в суде.

Прокуратура будет обжаловать приговор. Для Найбауэра требовали 15 лет тюрьмы.

Фото: Красноярский краевой суд